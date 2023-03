Queijo, borrego e vinhos: tesouros gastronómicos para descobrir em Serpa (VÍDEO)

VÍDEO: Ao som do Cante Alentejano, parta à descoberta de Serpa, cidade alentejana junto à fronteira, brindada pela tradição. Do Queijo de Serpa DOP ao borrego, passando pelos vinhos produzidos localmente, há muito para descobrir e provar.

O cante é a identidade e alma do povo alentejano e em Serpa é entoado a uma só voz... O Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa é o mais antigo grupo de cante do concelho, a cantar desde 1928, e representou Portugal na UNESCO, em 2014. No regresso trouxe a distinção de Património Imaterial da Humanidade.

Descubra mais sobre este legado no Museu do Cante Alentejano, que serve igualmente de ponto de partida para descobrir o pitoresco centro histórico da cidade, conhecida como "Terra Forte".

Ali perto, pede exploração o Parque Natural do Vale do Guadiana, que integra territórios de Serpa e de Mértola e onde, com sorte, poderá avistar um lince ibérico, aqui reintroduzido em 2015.

Instalado num edifício do século XIX, que outrora foi celeiro, Banco do Alentejo e até prisão, o restaurante O Alentejano (Praça da República, 15, Serpa. Tel. 284544335) é também local de paragem obrigatória para se encontrar com os sabores locais.

“A nossa gastronomia é muito variada e é nessa área que nos dedicamos mais”, explica Arlindo Reis que juntamente com a esposa gere o restaurante aberto nos anos 90. O borrego serve de inspiração a vários pratos tradicionais, entre eles o Ensopado, servido diariamente, e o Borreguinhos de Azeite. O Pão de Rala, o Bolo Rançoso e a Tarte de Requeijão são as sobremesas mais apreciadas.

O Queijo de Serpa DOP é um dos emblemas locais. Pode ficar a conhecer a história e os métodos de produção na Queijaria Guilherme (Monte Vale da Faia, Serpa), o maior produtor de queijo de Serpa DOP, ao oferecer ao mercado mais de uma tonelada por semana de queijo amanteigado, queijo fresco e requeijão, entre outros produtos.

Com a atribuição da certificação DOP -Denominação de Origem, toda a produção de Queijo de Serpa contribui para a proteção da biodiversidade e preservação dos habitats e paisagens, ao mesmo tempo que reforça o tecido socioeconómico das zonas rurais, objetivos defendidos pela politica agrícola comum. Melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor e reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais são prioridades para o programa da PAC compreendido entre 2023 e 2027.

Numa abordagem mais contemporânea, a Curadoria 100 Histórias pegou na receita de Serpa e criou produtos com várias maturações. As experiências dão lugar a novos sabores e no futuro ambicionam aliar as ervas aromáticas alentejanas... Também resultado de experiências vínicas, nasceu na Adega do Montado, a gama Superior, um vinho ainda sem rótulo, mas que brevemente chegará ao mercado. A adega foi construída em 2019, consolidando a paixão do fundador pelo Alentejo e em homenagem aos avós, que lhe despertaram o gosto pelo vinho.

Tempo de relaxar no novo Serpa Hotel, inaugurado no verão de 2022 e capaz de oferecer “tranquilidade às pessoas”. Em Serpa, “fazia falta uma unidade como esta”, assegura Bento Gemas, do Serpa Hotel (Rua do Parque de Campismo, Serpa. Tel. 284243340), também responsável pela Cervejaria Lebrinha, um clássico no centro de Serpa desde 1960. Pode relaxar no Spa Alecrim ou numa das duas piscinas exteriores, antes de apreciar a simplicidade, o conforto e os tons neutros e decoração minimalista.

