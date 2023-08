Está eleita! Vimieiro, no concelho de Penacova, é “Praia Fluvial do Ano”

Situada no rio Alva, no concelho de Penacova, Vimieiro foi eleita a "Praia Fluvial do Ano". A distinção, resulta da votação promovida pela revista “Guia das Praias Fluviais”, a partir de uma seleção de mais de duzentos locais, de norte a sul do país. A Praia Fluvial do Vimieiro, além de ostentar Bandeira Azul, foi também considerada com Qualidade Ouro, pela associação ambientalista QUERCUS.

A praia do Vimieiro, já perto do local onde o Alva encontra o rio Mondego, “destaca-se pela envolvência bucólica da paisagem”, pode ler-se na página da Câmara Municipal de Penacova. Os acessos e a zona de estacionamento e lazer foram completamente remodelados nos últimos anos, transformando esta praia do rio Alva num dos mais agradáveis pontos de lazer da região. A queda de água proporciona uma calma área de banhos, ideal para os mais novos, que podem, depois de mergulhos refrescantes, descansar e usufruir de mesas para piqueniques e almoços em família. “Na encosta da praia encontramos um conjunto de casas edificadas em xisto, assim como um moinho de água e uma roda de rio que proporcionam ao local um ambiente pitoresco e acolhedor”, acrescenta a página da ABAE (Associação Bandeira Azul). Junto ao rio existe uma pequena unidade de turismo em espaço rural.

Reconquinho, conquista segunda posição

De acordo com a revista Guia das Praias Fluviais, a praia do Vimieiro obteve 7357 votos e a praia do Reconquinho, também no concelho de Penacova, conseguiu a segunda posição com 6850 votos. A atribuição do galardão "Praia Fluvial do Ano" resulta de uma votação online promovida pela publicação. Sobre a Praia Fluvial do Reconquinho, que também ostenta Bandeira Azul e é reconhecida com Qualidade Ouro, a autarquia destaca a localização, na margem esquerda do Mondego, em frente da vila de Penacova, bem como os equipamentos de apoio, desde bar a fluvioteca. Aqui, encontra-se ainda uma zona destinada a piqueniques e percursos pedestres, para descobrir a natureza, e um parque de campismo. “Nas proximidades, o rio oferece uma pista de pesca de grande qualidade, onde é possível encontrar, entre outras, espécies como a truta, a boga, o barbo ou a enguia. Nas encostas quartzíticas que formam as margens, pode observar-se a flora e fauna autóctones, onde pontuam o loureiro e o azevinho, as gralhas pretas, os gaios, os melros e os piscos de peito ruivo”, acrescenta o município de Penacova.

“É o reconhecimento da qualidade inequívoca das nossas praias e do cuidado que temos tido neste tipo de equipamentos. Não temos dúvidas nenhumas que o Vimieiro e o Reconquinho são um locais turísticos que se afirmam, cada vez mais, no contexto nacional”, considerou Magda Rodrigues, vice-presidente do município de Penacova.