No meio do rio Alva há um novo baloiço inspirado nas Caraíbas

Foi durante uma conversa entre a Junta de Freguesia de Avô, os organizadores do evento Car Village e a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital que a ideia surgiu. No primeiro fim de semana de julho, a pacata vila, que já foi capa do livro de arte “As Mais Belas Aldeias de Portugal”, seria palco de um evento de automóveis e, para preparar o evento, procurava-se algo diferente e original. Durante reunião alguém mostra uma fotografia de um baloiço, nas Caraíbas, que encantou os presentes… foi o suficiente para se meterem as mãos à obra.

A Junta de Freguesia, conta o presidente, Manuel Pimentel de Sousa, “arranjou a madeira e material para fazer o baloiço”, os “organizadores do evento Car Village trataram das letras” e, conclui, “a autarquia disponibilizou a máquina, que reparava os estragos das cheias de outubro passado, para a colocação dos postes no rio”. Em poucos dias a obra estava concluída e, desde a inauguração não pararam de chegar visitantes para poder baloiçar com os pés na água. Com o novo baloiço, Avô complementou aquela que era já a maior atração: a praia fluvial do Picoto, localizada onde a ribeira de Pomares e o ria Alva se encontram. A zona balnear tem “bandeira Praia Acessível e dois nadadores-salvadores durante toda a época balnear”, explica Manuel Pimentel, orgulhoso, recordando que "Avô sabe receber e dispõe de infraestruturas de alojamento e restauração de grande qualidade. É uma excelente opção para as férias dos portugueses”.

Vítor Oliveira

A vila de Avô, com cerca de 500 habitantes, vê assim, em especial ao fim de semana, a sua população quase triplicar, devido a esta nova atração. Foi vila e sede de concelho entre 1187 e 1855. No meio da localidade ainda existem as ruínas de um castelo mandado edificar por D. Afonso Henriques. É atravessada por uma ponte histórica onde, em 1811, durante as Invasões Francesas, o exército francês, ao avançar sobre Lisboa, pretendeu atravessar a ponte sobre o rio Alva e destruir a localidade. O povo uniu-se e 50 fuzileiros, chefiados por Francisco da Costa Mesquita, debandaram 3000 franceses. A ponte faz parte do cenário natural da ilha do Picoto, localizada nas traseiras do novo baloiço.