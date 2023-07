Morreu Amor Fialho: “Um Senhor que dedicou a sua vida à gastronomia portuguesa”

Embaixador do receituário alentejano, templo gastronómico e várias vezes premiado, o Fialho, em Évora, é um dos mais referenciados restaurantes nacionais. Fundado por Manuel Fialho, em 1945, ganhou fama já com os três filhos: Amor, Gabriel e Manuel. A Amor Fialho, responsável pela sala, cabia o papel de anfitrião de um restaurante que acabou por ganhar fama internacional. Por essa razão, Amor Fialho acabou por se tornar na “cara” do Fialho de Évora. Já afastado do trabalho diário do restaurante, hoje nas mãos do filho Rui, e da sobrinha Helena, Amor Fialho morreu este sábado, aos 89 anos. A informação sobre o falecimento foi comunicada através das redes sociais do restaurante Fialho: “É com imensa tristeza que partilhamos a notícia do falecimento de Amor Fialho. Pai, amigo, relações públicas, gestor, fundador… para nós simplesmente o Sr. Amor. Um Senhor que dedicou a sua vida à gastronomia portuguesa, nomeadamente, à defesa da gastronomia alentejana que serviu e serve de inspiração as novas gerações. Despede-se do palco da vida e vai ao encontro dos amados familiares que já cá não estão”.