The World’s 50 Best: Belcanto de José Avillez é o 25.° melhor restaurante do mundo

“Trabalhamos muito todos os dias e sentimos que estamos cada vez melhores, mais criativos, mais consistentes, mais unidos como equipa. Mas subir mais de 20 posições na mais importante lista de restauração do mundo os The 50 Best Restaurants é algo incrível”. Foi com emoção, e até ainda surpreendido que José Avillez reagiu à eleição do restaurante Belcanto como o 25.° melhor restaurante do mundo. De Valença, disse ainda ao Boa Cama Boa Mesa que “ser o 25° melhor restaurante do mundo nem sei o que isso quer dizer. Reflete também a relevância crescente que Portugal a sua gastronomia e chefs têm tido”.

O chef, que é Gafo do Platina em 2023 para o Guia Boa Cama Boa Mesa e ostenta duas estrelas Michelin em Portugal no Belcanto e outra no Tasca by José Avillez, no hotel Mandarin Oriental Jumeira no Dubai, concluiu afirmando que “como sempre é uma distinção de toda a minha equipa da minha cidade e de todo o país e de todos os cozinheiros portugueses pelo mundo. Obrigado”.