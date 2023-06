Volta a Portugal em “Food Trucks” leva comida do mundo a 10 cidades e vilas

Depois do sucesso da primeira edição, a “Street Food Tour” volta à estrada para levar comida do mundo servida em “Food Trucks” a várias localidades. Em datas associadas a celebrações locais, vão ser dez as cidades e vilas a acolher esta caravana, que durante três dias estaciona em locais emblemáticos para, além de comida, espalhar animação e divertimento, este ano com um reforço das atividades para crianças e “street food” só para elas.

A próxima paragem é no Cartaxo, nos dias 16, 17 e 18 junho, no recinto onde se realiza o Sarau Gímnico do Ateneu Artístico Cartaxense. Além de comida, há insufláveis, mesas e bancos apropriados para as crianças, no Jardim da Praça de Toiros. A 21, 22 e 23 julho, a paragem é em Seia, no Parque do Centro de Interpretação da Serra da Estrela. O evento associa-se ao tradicional Seia Jazz & Blues. Os quentes dias de agosto de Óbidos recebem a caravana entre 11 e 13, numa associação ao Festival Bom Sucesso na Aldeia dos Pescadores, na Praia do Vau.

Ainda em agosto, entre os dias 25 e 27, à comida de rua junta-se, em Espinho, Animação de Arte Circense e espetáculos de Arte de Rua na Alameda entre as Ruas 27 e 33. Em setembro, nos dias 1, 2 e 3, a paragem do pelotão é em Penacova, no Mirante Emídio da Silva, associado a um grande festival para crianças. No fim de semana seguinte a paragem é em Setúbal, e a “Street Food Tour” junta-se às Festas da Cidade, no Largo José Afonso.

A 15, 16 e 17 de setembro alia-se a festa ao Festival de Artes de Rua, Art’in Rua, no Jardim da Várzea Pequena. Em Tavira, nos dias 22 a 24 a etapa é associada à XVII Edição da Feira da Juventude Qualificação e Inclusão, e o mês termina em Odemira, nos dias 29 e 20 de setembro e 1 de outubro, com o Festival TassJazz. Ponte de Sor, a 10, 11 e 12 novembro é a última paragem da “Street Food Tour” , associada ao Festival Internacional de Balões de Ar Quente.

Para o fim, fiz o mais apetecível do programa, as “Food Trucks” que vão dar a volta a Portugal. Vai encontrar os “ Sabores do Kitaba ”, com comida angolana e portuguesa como o “Choco frito”, “Asinhas de frango” e “Bacalhau”. Também com a “ Street Food Sabores da Estrada ” com aquelas que são consideradas as melhores bifanas, mas que também serve “Seitanas” - bifanas vegan, “Cachorros”, e “Sandes de leitão”.

A “Go Mars” serve comida tailandesa, a “Urban” dedica-se aos - hambúrgueres e a “Iconic Pizza” serve pizzas em cone. Já a “Go bao” leva pelo país “Baos” de Taiwan salgados e doces. Mais doces são as propostas do “La Paleta” com gelados de fruta e a “Basstani” com gelados de pistácio e caramelo salgado, entre outros sabores. A estes, na “Street Food Tour” 2023 juntam-se “Food Trucks” locais e demonstrações de comida cubana, cabo-verdiana e mexicana. Pode acompanhar esta volta a Portugal no Instagram @streetfoodtourpt.

