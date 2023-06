Dormir numa casa flutuante e comer com tradição numa Aldeia de Xisto na Beira Baixa

Território de história, tradições e paisagens únicas, a Beira Baixa é também berço de arte e inesperadas manifestações culturais.



No Experimenta Paisagem pode conhecer o projeto Landscape Together, que vai dinamizar residências artísticas, roteiros culturais e mais de 70 oficinas em cinco municípios do interior da região Centro: Proença-a-Nova, Oleiros, Sertã, Pedrógão Grande e Idanha-a-Nova.

Para uma experiência intimista com a envolvente, Álvaro, no concelho de Oleiros, é uma das 27 Aldeias do Xisto. É aqui que pode conhecer – e dormir - numa casa que flutua sobre o Zêzere, a Floating Álvaro.

Com os pés bem assentes na terra, o Convento da Sertã Hotel preserva a história do antigo convento franciscano do século XVII, conjugando-a com lazer, numa atmosfera de requinte, tradição e modernidade.

É também de tradições locais, à mesa, que vive a Casa Ti' Augusta, restaurante localizado na Aldeia de Xisto de Figueira onde se servem pratos típicos e receitas antigas da região. Pratos como Plangaio, Afogado da Boda ou Cabrito Estonado ainda se servem do forno comunitário da aldeia.