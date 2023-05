Herdade no Alentejo eleita pela segunda vez "Melhor Enoturismo de Portugal"

A partir dos vencedores das 14 categorias desta segunda edição do Prémio Nacional de Enoturismo é possível realizar um verdadeiro roteiro pelo Alentejo. Assim, a paragem seguinte faz-se no L’AND Vineyards , com a entrega do troféu de “Melhor Sommelier” a Gonçalo Mendes , que, desde há uma década, permanece neste resort situado a dois passos de Montemor-o-Novo. A viagem prossegue por esta região em direção ao Torre de Palma Wine Hotel , em Monforte, no distrito de Portalegre, que, este ano, recebe a distinção de “Melhor Estadia”. O hotel foi distinguido em março com uma Chave de Ouro, pelo Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 . Miguel Laffan, responsável pela cozinha do restaurante Palma desta unidade de alojamento, é vencedor na categoria de “Melhor Chefe de Cozinha”. Ainda no Alentejo, referência para a Adega Mayor , da família Nabeiro, em Campo Maior, que renova a distinção de “Melhor Projeto Inclusivo”.

No Ribatejo, o projeto WINEnROUTE arrecada o prémio de “Melhor Empresa Turística”. Para fruir do “Melhor Projeto Sustentável” há que ir até à ilha do Pico, nos Açores, mais concretamente à Azores Wine Company .

Já o prémio de “Melhor Restaurante” leva a que este roteiro prossiga até ao restaurante Bomfim 1896 , projeto assinado pelo chef Pedro Lemos, aberto desde 10 de junho, na Quinta do Bomfim, propriedade vitivinícola da família Symington situada no Pinhão, em plena Região Demarcada do Douro. Siga em direção à Quinta de Nápoles, onde fica a “Melhor Sala de Provas” da Niepoort e, por fim, pare à porta do WOW - World of Wine , em Vila Nova de Gaia, que recebe, de uma vez só, dois galardões: o de “Melhor Arte e Cultura” e de “Melhor Inovação e Tecnologia”.

Na lista de diplomas de “Mérito e Incentivo” desta iniciativa promovida pela APENO – Associação Portuguesa de Enoturismo, constam Vanessa Ferreira, coproprietária da Quinta do Pôpa, no Douro, David Borges, coordenador de enoturismo da Adega Cooperativa da Vidigueira, Cuba e Alvito, do Alentejo, Olena Cherkashyna, da Enoport, Ana Reis, responsável pelo enoturismo da Quinta do Sanguinhal, no Bombarral, região dos Vinhos de Lisboa, Jorge Ortega Afonso, o rosto da Casa do JOA, em Trás-os-Montes, e Sónia Martins, da Lusovini.

A “APENO está a crescer todos os dias e a fazer um caminho importante na organização do sector. Reunir o mundo do vinho e do turismo nesta festa especial, que premeia os melhores do enoturismo, deixa-nos muito felizes. O evento foi diferente, criativo, cheio de glamour, surpresas e pormenores. No que depender de nós, será sempre assim!”, referiu Maria João de Almeida, presidente da associação no final da cerimónia da entrega de prémios, que decorreu no dia 26 de maio, no Hotel Convento de São Paulo, no Redondo.

O Prémio Nacional de Enoturismo - APENO Ageas Seguros 2023 contou com uma painel de jurados constituído por mais de 250 jornalistas do vinho e do turismo, entidades oficiais do vinho e do turismo, chefs de cozinha e escanções, bem como os associados da APENO.