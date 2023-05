Restaurante de José Avillez no Dubai renova estrela Michelin

O restaurante Tasca by José Avillez, renovou hoje a estrela Michelin na edição de 2023 do Guia Dubai, em cerimónia decorrida hoje.

"Estou muito feliz por vermos renovada a estrela Michelin. É fruto de muito trabalho de uma grande equipa com a missão de divulgar o melhor da cozinha contemporânea portuguesa no mundo", disse à Lusa José Avillez.

Inaugurado em 2019 no hotel Mandarin Oriental Jumeira, o Tasca é o primeiro restaurante fora de Portugal do chef do Belcanto e foi, em 2022, um dos nove distinguidos com uma estrela na primeira edição do Guia Michelin no Dubai, o primeiro da publicação no Médio Oriente..

O Tasca serve "genuínos sabores portugueses com um toque contemporâneo", acompanhados de uma carta "com a maior seleção de vinhos portugueses no Dubai", segundo a descrição na página oficial.