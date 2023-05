No Guincho, Maré de José Avillez já serve "o melhor peixe e marisco do mundo"

Previous Bruno Calado Bruno Calado Next 1 10

É com a convicção de que “em Portugal temos o melhor peixe e o melhor marisco do mundo", de grande qualidade e “sabor e textura absolutamente únicos” que José Avillez anuncia que o seu novo projeto, o restaurante Maré, no Guincho, abre portas oficialmente quarta-feira, dia 17 de maio, para celebrar ”esta tradição gastronómica tão portuguesa e a nossa ligação histórica ao mar”. De todos os portugueses e particularmente sua: “tenho uma relação muito forte com o mar. O cheiro da maresia transporta-me para a infância, o mar sempre foi uma grande influência na minha cozinha” detalha, sublinhando o que torna este novo espaço tão especial.

A abertura do Maré de José Avillez, um local de referência da infância do chef, era bastante aguardada. Num ambiente descontraído, com uma decoração inspirada nos oceanos e uma localização privilegiada, apresenta-se como um local perfeito para servir peixes e mariscos, sem deixar de lado as propostas de carne. O espaço está integrado na paisagem natural do Guincho, em contacto direto com a natureza, e oferece duas salas e duas esplanadas, viradas para o mar. O design de interiores, assinado pelo atelier Anahory Almeida, inclui vários elementos ligados aos oceanos, como os painéis de azulejos que evocam o fundo do mar, produzidos e pintados na fábrica Viúva Lamego, segundo uma ilustração da artista Henriette Arcelin. Há ainda uma raia em madeira com 3 metros, suspensa, de Luis Gallego, e as esculturas em cerâmica com figuras de peixes e cavalos-marinhos do Studio Bongard, peças marcantes na decoração do novo Maré.

Da cozinha, a cargo de Filipe Pina, colaborador de José Avillez e que será chef executivo, vão sair, do “Bar de Crus” os cones de “Atum com soja picante” (€12), de “Corvina marinada e abacate" (€12), de “Tártaro de Picanha trufado” (€12), de “Corvina Marinada com cebola roxa e abacate” (€12) e ainda de “Tártaro de atum com soja picante” (€18). Os “Mariscos” que vão chegar à mesa passam pelas “Gambas da costa com flor de sal” (€20), “Gambas cozidas” (€15), “Amêijoas à Bulhão Pato” (€25), "Amêijoas ao natural" (€25) e pelas obrigatórias “Bruxinhas de Cascais (€25).

Estando, naturalmente, dependente das condições do mar, o Maré de José Avillez serve ainda “Carabineiro do Algarve grelhado” (€30), “Lagosta da nossa costa cozida ou grelhada” (€120 por quilo) e “Lavagante azul da nossa costa cozido ou grelhado” (€120 por quilo). O “Royal de Mariscos” (€75) para duas pessoas, promete ser a estrela da ementa, e junta gambas cozidas, percebes, gambas da costa, meia lagosta e amêijoas à Bulhão Pato. Se a intenção for apenas petiscar, pode optar por “Ovos verdes crocantes em escabeche” (€5), “Croquetes com mostarda Dijon trufada" (€6), “Escabeche de fígado de bacalhau” (€8), “Gambas salteadas com alho e malagueta” (€18) ou com “Ovos estrelados com molho do bife” (€10).

Num registo mais ligeiro, o Maré de José Avillez, apresenta três saladas, “de Burrata, tomate, pesto e rúculas” (€19), de “Carpaccio trufado, agrião e parmesão” (€19) e “Salada César com gambas” (€19). Há igualmente três sopas, o “Gaspacho de cerejas, presunto e manjericão” (€12), a “de Peixe com amêijoas, coentros e rouille” (€15) e o “Creme de legumes com cebolinho” (€6). “Nas Brasas” vão confecionar “Robalo braseado” (€33) e “Corvina braseada” (€31), ambos servidos fatiados com azeite, cebolinho e limão, as “Lulas braseadas com molho do Maré (€31), “Polvo braseado com azeite e alho" (€33) e “Atum braseado com azeite e limão” (€33).

“No tacho e não só” serve-se “Bacalhau à Brás com azeitonas explosivas” (€26), arroz “de gambas e coentros” (€30), de “Carabineiros, caranguejo e amêijoas” (€70), “Açorda de gambas” (€30) e “Açorda de carabineiros” (€70). Há ainda uma “Cataplana à Maré com hortelã da ribeira” (€45) com robalo, corvina, carabineiro, amêijoas e arroz. “Na Frigideira ou no Prato” há “Bitoque do lombo com ovo a cavalo, arroz branco e batatas fritas” (€27), “Bife do lombo, molho à café e batata frita” (€35), “Bifinhos de vitela branca, molho de mostarda e alcaparras, arroz escuro e batatas fritas” (€35), “Bifinhos de porco alentejano, amêijoas, alho e coentros, arroz escuro e batatas fritas” (€35).

Nas “Sobremesas” destacam-se o “Maracujá” (€12), “Bolo de chocolate do Maré” (€9), “Avelã em diferentes texturas” (€9), “Toucinho do céu com pinhões e sorvete de framboesa” (€9), “Manga” ou “Framboesas” (€7), “Queijo da Serra” (€12) e ainda “É Fruta ou Chocolate", gelados & sorvetes (€9). O Maré de José Avillez (Avenida Nossa Senhora do Cabo, 9000, Cascais. Tel. 916001527) está aberto de quarta-feira a domingo. Às quartas e quintas-feiras das 12h30 às 15h00 para almoço, e das 19h00 às 22h30 para jantar. Às sextas-feiras e sábados das 12h30 às 23h00 e aos domingos e feriados das 12h30 às 22h30.