Do Pego para o Carvalhal, restaurante Sal muda de praia e promete o "melhor pôr-do-sol do mundo"

O famoso restaurante Sal já reabriu! Antes na praia do Pego deslocou-se apenas 1,5 km no areal, para se instalar na praia do Carvalhal, onde, até recentemente, funcionou o não menos famoso O Dinis - Restaurante dos Pescadores. Vasco Hipólito, proprietário do Sal relata que a mudança aconteceu devido a diversas coincidências: não só o contrato "terminava, como a Herdade da Comporta vendeu a parte onde nos encontrávamos ao grupo JNcQUOI”. Assim, a mudança tornou-se inevitável.

Luis Nobre Guedes

“Surgiu a hipótese de ficarmos com O Dinis, e aproveitamos o negócio, para, em tempo quase record, reconstruir o Sal, muito perto do local original”, revela Vasco Hipólito. Em parceria com Bárbara Leitão, meteram mãos à obra e, inspirados no espaço original, criaram a decoração do novo Sal, que, assume Vasco Hipólito, está “mais moderno, mais bonito, e com o melhor pôr-do-sol do mundo”. A ementa manteve-se uma vez que “não podíamos deixar os nossos clássicos de fora das propostas”, revela, e fizeram apenas ligeiras alterações e adaptações.

Luis Nobre Guedes

Com vista para o mar, no novo Sal serve-se agora “Camarão tigre XXL com arroz de coentros” (€120), “Cocktail de camarão” (€18) e “Gamba do Algarve”(€15,60), e o peixe grelhado que tanta fama trouxe à casa. As opções mudam todos os dias, consoante o mais fresco que surge na lota, pelo que recomendam pedir "à equipa o que chegou do mar”. Fixos, na ementa, estão o “Filete de peixe-galo frito com arroz de berbigão” (€28), o “Spaghetti de carabineiros com lagosta” (€120), para duas pessoas, e o “Bife de atum grelhado com espargos e batata-doce” (€38).

Luis Nobre Guedes

Na carne, o restaurante Sal apresenta o “Hambúrguer alentejano no prato com batata frita” (€19,50), a “Picanha” (€65), um dos pratos mais pedidos, que acompanha com feijão-preto, batatas fritas, farofa e arroz de bacon, o “Bota bife” (€35), 200 gramas de lombo, batata frita e molho da casa, também para duas pessoas, e ainda o “Rosbife com salada russa” (€22). À parte, no menu, surgem aqueles a que chamam “Icónicos”, onde encontramos a “Sopa de peixe Sal” (€38), o “Arroz Nero de choco e aioli” (€55) ambos para partilhar a dois, e os clássicos “Carabineiros com arroz de coentros” (€85).

Com a conjugação sol, areia e mar, naturalmente, o ambiente do restaurante Sal pede petiscos, que podem ser as também as entradas da refeição. Opte pelas “Ostras ao natural”, €18), pelo “Carpaccio de polvo” (€19), pela “Salada de choco” (€18), pela “Burrata com tomate cherry” (€18), ou pela “Salada caprese com pesto” (€15). Há ainda “Salada de agrião, requeijão e laranja” (€15), “Ceviche de peixe-branco” (€17), “Amêijoas à Bulhão pato” (22,50), “Camarão ao alhinho” (€21,50), “Lulinhas fritas e aioli” (€18,50) e a sempre diferente “Sopa do dia” (€6,50).

Luis Nobre Guedes

O restaurante Sal (Praia do Carvalhal. Tel. 968 992 498) está aberto de terça-feira a domingo das 12h30 às 17h00 e às sextas e sábados das 12h30 até às 22h00. No verão, vai abrir todos os dias, ininterruptamente, com a cozinha a funcionar até às 22h00, e encerramento do espaço à meia-noite. Tem como vizinho, o Sublime Beach Club.