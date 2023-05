Miradouro da Torre Vasco da Gama reabre ao público com vista sobre Lisboa e cocktails exclusivos

O miradouro da Torre Vasco da Gama volta a estar aberto ao público, em regime de soft opening, 25 anos depois da abertura oficial para a Expo 98. À semelhança do que acontece em várias cidades do mundo, a Vasco da Gama Tower Babylon 360.º quer tornar-se num ponto de paragem obrigatório em Lisboa. É um miradouro, mas é também um bar, com uma carta cuidadosamente pensada, onde os cocktails são inspirados nas especiarias vindas do Oriente, recuando à história da torre, construída para a Expo 98, que pretendia também celebrar os 500 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama.

A subida é feita por elevadores panorâmicos e no topo, enquanto desfruta de uma vista única, cada janela guarda um pedaço de história ou uma recomendação, disponíveis mediante um QR Code, através do qual poderá ficar a saber um pouco mais sobre o que vê, mas também sobre o que ainda pode descobrir e aproveitar em Lisboa, mas não só. Há recomendações turísticas, notas históricas de contextualização e informações

A Vasco da Gama Tower está aberta diariamente. De domingo a quarta-feira funciona das 10h00 às 00h00, e às quintas, sextas, sábados e vésperas de feriado encerra às 02h00. O bilhete de acesso pode ser comprado online ou diretamente no local. Tem o preço de €10 até às 18h00, não estando incluído no valor o consumo no bar Babylon. A partir das 18h00, o bilhete sobe para €15, mas o valor torna-se consumível.

Mais de duas décadas depois, a Torre Vasco da Gama mantém-se como o edifício mais alto de Portugal. Construída no âmbito da Expo 98, em 2012 a torre voltou ao seu pleno, quando o grupo SANA inaugurou o hotel de cinco estrelas Myriad by SANA. Já os elevadores panorâmicos voltaram a funcionar em 2018. Primeiro, com o Fifty Seconds by Martín Berasategui, o restaurante que trouxe o chef espanhol com mais estrelas Michelin (12) para Portugal, e agora também com a Vasco da Gama Tower Babylon 360.º, acima do restaurante.

A torre, projetada pelos arquitetos Leonor Janeiro e Nick Jacobs, manteve-se praticamente na íntegra, tendo apenas sido demolida uma estrutura anexa para que ali pudesse nascer o hotel. Mantém-se a representação de uma caravela quinhentista. No topo, o cesto da gávea de onde os marinheiros avistavam terra. Apesar de hoje o miradouro ser fechado, através de uma cúpula transparente, quando a Torre Vasco da Gama (Cais das Naus, Lote 2.21.01, Lisboa. Tel. 211525381) foi inaugurada o miradouro era a céu aberto.