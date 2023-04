Vinho do Porto raro e muito antigo celebra coroação do rei Carlos III

Vão ser milhares de militares a desfilar, aviões no ar, ecrãs gigantes espalhados pelo Reino Unido a transmitir todos os momentos da coroação do Rei Carlos III, sucessor de Isabel II, marcada para o dia 6 de maio. A pensar nesse momento único, a Taylor's anunciou o lançamento de uma edição especial rara de vinho do Porto, o Taylor’s Very Very Old Tawny Coronation Port, para celebrar a coroação. Fundada em 1692, a Taylor’s é uma das mais antigas e respeitadas casas de Vinho do Porto. O rei Carlos III é o 15.º monarca britânico a reinar durante a vida da empresa.

Já David Guimaraens, Director Técnico e de Enologia da Taylor’s, detalha que “os componentes do lote desta edição limitada foram escolhidos de entre os nossos melhores e mais antigos vinhos do Porto que estão a envelhecer em casco e foram cuidadosamente selecionados pelo seu equilíbrio e complexidade. Décadas de envelhecimento em cascos de carvalho deram-lhes uma força e uma profundidade majestosa, desenvolvendo uma notável frescura e vitalidade.”

“A Taylor's criou um lote comemorativo extraído dos mais antigos e raros vinhos do Porto que envelhecem em casco nas caves da empresa. O Taylor’s Very Very Old Tawny Coronation Port é o vinho perfeito para brindar nesta ocasião histórica e desejar a Sua Majestade um longo e notável reinado”, manifestou o Diretor Geral da Taylor's, Adrian Bridge , ao anunciar o lançamento, deste Coronation Port.

O Taylor’s Very Very Old Tawny Coronation Port é apresentado na clássica garrafa fosca dos Tawny da Taylor’s e vem numa elegante caixa de madeira de faia. Esta edição limitada de 1.500 garrafas estará disponível nas garrafeiras da especialidade com o PVP recomendado de €530. Apresenta uma cor de chá escuro rodeado por uma coroa de ouro amarelo. Subtis reflexos verde-azeitona no bordo evidenciam a grande idade do vinho. O nariz é majestoso e firme. Múltiplas dimensões entrelaçadas e camadas de sabor evoluíram ao longo de décadas de envelhecimento em casco de carvalho. Um pano de fundo de cedro, aroma balsâmico confere ao vinho um caráter fresco e distinto. Tudo isto está coberto por notas mais quentes de caramelo, maçapão e baunilha envolto num suave e fino aroma de madeira. Elegante e gracioso, este vinho atingiu a idade perfeita para ser apreciado.

As caves Taylor’s são autênticas “catedrais do vinho”, construídas há vários séculos, fornecem as condições ideais para o longo e suave envelhecimento do vinho do Porto. Com grossas paredes de granito e tetos muito altos conservam uma temperatura baixa e constante ao longo do ano. Muito importante é também a proximidade das caves ao rio Douro e ao oceano Atlântico, que fornecem a humidade necessária a um bom envelhecimento, pois limitam a evaporação. A proximidade das caves ao rio Douro e ao Oceano Atlântico também contribui para um envelhecimento gradual e equilibrado, proporcionando a humidade necessária para moderar o ritmo de evaporação durante o amadurecimento do vinho.

A Taylor's (Rua do Choupelo, 250, Vila Nova de Gaia, Tel. 223772973) foi fundada em 1692 e é uma das casas de Vinho do Porto mais antigas. Manteve-se como uma empresa familiar ao longo da sua longa história e especializou-se exclusivamente na produção de Vinho do Porto da mais alta qualidade.