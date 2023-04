Restaurante de Santarém presta homenagem a Salgueiro Maia com menu especial dedicado ao 25 de Abril

Na madrugada de 25 de Abril de 1974, durante a parada da Escola Prática de Cavalaria (EPC), em Santarém, Salgueiro Maia proferiu o célebre discurso: “Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os estados socialistas, os estados capitalistas e o estado a que chegámos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o estado a que chegámos!” Depois seguiram para Lisboa e marcharam sobre a ditadura.

Por essa altura, em Santarém, o “Caldo verde”, os “Pastéis de bacalhau com arroz de tomate” e as “Salsichas frescas com couve lombarda” eram os pratos habituais servidos em casa e nos restaurantes da região. Para prestar homenagem aos 240 homens que aceitaram o desafio de Salgueiro Maia e partiram para Lisboa, e também à gastronomia da época, o restaurante OH!VARGAS, apresenta o menu 25 de Abril à mesa d’OH!VARGAS, onde estes e outros pratos vão estar em destaque de 25 a 30 de abril.

Em complemento da ementa habitual do OH!VARGAS, o Menu 25 De Abril à Mesa apresenta “Caldo verde” (€4), “Carapauzinhos de escabeche” (€6), “Ovos verdes” (€6), “Pastéis de bacalhau com arroz de tomate” (€13), “Pargo assado no forno” (€21), “Salsichas frescas com couve lombarda” (€13), “Língua de vaca estufada com puré de batata” (€15), “Pera bêbeda” (€4) e “Arroz-doce” (€4,50). Os pratos faziam parte das ementas de 1974 e, mais do que o sabor, pretendem ser uma homenagem aos corajosos militares que fizeram a revolução.

Tal como a Revolução dos Cravos, consequência históricas deste movimento que partiu de Santarém na madrugada de 25 de abril de 1974, também o OH!VARGAS é um espaço cheio de história, já que a sua génese remonta aos anos 1950 e ao avô de Manuel Vargas. Anos mais tarde, em 1973, foi oficialmente transformado em restaurante, nessa altura por Olímpia e Vítor Vargas, pais de Manuel, o atual proprietátrio. Mais recentemente, com a colaboração da irmã, Ana Teresa, Manuel Vargas decidiu dar uma nova vida ao legado familiar e fazer uma profunda remodelação no restaurante.

Hoje, o restaurante OH!VARGAS (Estrada Nacional 3, 28, Portela das Padeiras, Santarém. Tel. 91060743) tornou-se uma referência regional, em parte graças à criatividade de Rui Lima Santos, o chef do restaurante, que imprimiu sabor e modernidade à ementa onde o pescado é rei. O OH!VARGAS funciona de terça-feira a sábado das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h00, e ao domingo das 12h00 às 15h00.