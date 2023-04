Saltem as rolhas: três dias de festa celebram em Melgaço o Alvarinho e o fumeiro

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro abre portas ao público no dia 28 de abril, sexta-feira, às 10h00, com prova e venda do melhor que a região tem para oferecer. Produtos como o mel, o salpicão, o presunto e a broa de Melgaço são os protagonistas da manhã, num concurso para apurar os melhores, cujo vencedor será conhecido pelas 15h30.

Vão ser três dias de festa, com muito para degustar, ver e, acima de tudo, provar dezenas de referências de Alvarinho. A animação é assegurada por arruadas, com o Grupo Gaiteiros do Rio Mouro, Encontro de Ranchos e atuações ao vivo que oferecem banda sonora à celebração, habituada a receber visitantes de ambos os lados da fronteira.

O Alvarinho estará em foco nas diversas Conversas sobre o Vinho, conduzidas por Manuel Moreira, Sommelier da Revista de Vinhos. A primeira, “A criatividade e inovação no Alvarinho”, está agendada para dia 28, às 19h30; a segunda “Alvarinhos com idade, um prazer sublime” acontece no dia 29 de abril, às 19h00, enquanto a terceira, “Alvarinho, o cheiro e sabor da originalidade” decorre no dia 30, no mesmo horário.

Os chefes de cozinha também sobem ao palco nesta edição da Festa do Alvarinho e Fumeiro de Melgaço. A criatividade de Hernâni Ermida e Hélio Loureiro cativará público nos Showcookings & Harmonização do primeiro e do segundo dias. O chefe Vítor Matos, do portuense Antiqvvm, Garfo de Prata do Guia Boa Cama Boa Mesa em 2023, criará um momento único de interação na sessão do último dia, 30 de abril, pelas 14h30.

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço é organizada pelo Município de Melgaço com co-produção da Essência, Co. O evento, com entrada livre, decorre a partir das 10h00. Na sexta e no sábado, dias 28 e 29 de abril, prolonga-se até às 4h00, e, no domingo, dia 30, encerra às 21h00.