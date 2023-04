Estes são os três melhores pratos para apoiar o Benfica em noite de Liga dos Campeões

São três pratos tradicionais de Lisboa, com a particularidade de serem servidos em restaurantes onde o apoio ao Benfica é total e apaixonado. Com cachecóis e muita confiança em conseguir um bom resultado contra os italianos do Inter de Milão, antecipa-se à mesa o jogo desta noite (20h00) no Estádio da Luz. A primeira sugestão é “Pato corado com arroz” servido na Adega Tia Matilde, a “mítica” casa de Emílio Andrade, sócio número 1 do Benfica e recentemente falecido. O restaurante preserva ainda a mesa de Eusébio, o Pantera Negra. Neste lote das receitas convocadas para o grande jogo estão ainda as “Favas com entrecosto” e os “Filetes de pescada com arroz de grelos” que fazem parte da ementa do restaurante Sem Dúvida, onde Serafim Morais se assume como adepto ferrenho do Benfica. Em dia de jogo de extrema importância para as ambições do clube, estes são três pratos que, à mesa, são o décimo segundo jogador do Sport Lisboa e Benfica, nesta primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campões. Nestas casas benfiquistas todos são bem-vindos e, garantidamente, bem servidos, mesmo os adeptos de outras equipas.

Adega da Tia Matilde - "Pato corado com arroz"

Emílio Andrade, nascido em Lisboa, no Hospital de São José, no dia 2 de abril de 1921, e falecido a 30 de agosto de 2022, com 101 anos, tinha sempre sob as costas o “manto sagrado” nome dado à camisola do Benfica, e no bolso, o maior dos orgulhos: o cartão do clube fundado em 1904, do qual é o sócio número 1. Ficava com os olhos marejados de cada vez que entrava na sala da Adega Tia Matilde e olhava para a mesa posta, resguardada de qualquer cliente, onde religiosamente Eusébio, o “Pantera Negra”, passou dias seguidos a almoçar e a jantar, sempre à conversa com Emílio Andrade. O "Pato corado com arroz", (€27) diariamente na ementa, era uma das preferências da comunidade futebolística que por ali passava, e ainda hoje uma referência. A experiência das cozinheiras e a qualidade da carne, do mesmo fornecedor “há mais de 40 anos” são garantia de consistência, mas parte do segredo passa pela assadura lenta no forno, finalizado com os sucos sobre a carcaça do pato, antes de o desossar. É depois colocado sobre o arroz, feito com os “miúdos” do pato e gorduras naturais, e decorado com duas rodelas de laranja e, claro, chouriça portuguesa, com o vermelho característico que, para Emílio Andrade, remete sempre para o clube do coração. Na Adega Tia Matilde (Rua da Beneficiência, 77, Lisboa. Tel. 217972172) sugere-se, rumo à vitória gastronómica, um tinto encorpado como complemento.

Sem Dúvida - “Favas com entrecosto”

Foi em 2008 que abriu portas o restaurante Sem Dúvida, em Lisboa, e desde o primeiro dia que assumiu a filosofia de comida da época, com ingredientes da estação e sempre frescos, comprados diariamente nos mercados dos arredores. Serafim Morais, 63 anos, chefe de sala do restaurante Sem Dúvida, conhece a receita na perfeição. Natural de Mirandela, rumou à capital à procura de mais oportunidades, e hoje já se sente como um verdadeiro lisboeta. As segundas-feiras eram os dias mais difíceis no restaurante, especialmente quando o clube do coração não se afirmava nos relvados, se bem que, esta época, abre a porta do espaço com um sorriso mais rasgado. Fez-se sócio do Sport Lisboa e Benfica já lá vão 15 anos e, nas horas vagas, as conversas soltam-se no restaurante, em confronto pacífico com os colegas, alguns de outras preferências clubísticas. As “Favas com entrecosto” (€12,90), são ricas em carne e em enchidos, perfumadas com a salsa acabada de cortar. A receita é a mais clássica que existe, e começa tudo com a preparação do entrecosto, que é cortado aos pedaços e temperado com alho, pimentão, vinho branco, sal e piripíri. Depois, num tacho, com um fio de azeite, aloura-se a carne que, depois de corar, recebe a companhia da cebola e só depois dos enchidos e da marinada da carne. Quando fica macio o entrecosto, juntam-se as favas, até ficarem cozidas, e antes de levar à mesa, polvilham-se com salsa picada. No restaurante Sem Dúvida, as segundas-feiras eram os dias mais difíceis para Serafim Morais, especialmente quando o clube do coração não se afirmava nos relvados, se bem que, esta época, abre a porta do espaço com um sorriso mais rasgado. Mas quando soa o apito final, que é como quem diz, começa o serviço, vestem todos a mesma camisola, a do Restaurante Sem Dúvida (Avenida Elias Garcia, 1 B, Lisboa. Tel. 217932254), ponta de lança da gastronomia regional, da comida de conforto e dos melhores vinhos que se produzem pelo país.

Sem Dúvida - “Filetes de pescada com arroz de grelos”

O segredo dos “Filetes de pescada com arroz de grelos” (€14,90) está na qualidade do peixe, sempre fresco, e cortado em filetes todos do mesmo tamanho. São temperados com alho, vinho branco, sumo de limão e pimenta, e reservados durante duas dezenas de minutos, para se preparar o arroz. Primeiro, coloca-se a cebola e o alho num tacho, com um pouco de azeite, coloca-se sobre o fogão e deixa-se alourar. Nessa altura, junta-se o arroz e deixa-se que o grão se envolva com o refogado. É nessa altura que se juntam os grelos e a água, retifica-se o sal e deixa-se levantar fervura para cozinhar durante uns minutos. Chega a vez dos filetes serem temperados com uma pitada de sal, passados pela farinha, depois pelos ovos batidos, para serem fritos em óleo quente. São depois escorridos e servidos, na companhia do arroz.