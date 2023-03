Ainda sem data de abertura, antiga sede do Benfica vai ser transformada em hotel inspirado na história do clube

A Fundação Benfica e a FLH Hotels do grupo Feelslikehome assinaram uma parceria que vai revitalizar o edifício da antiga sede do Sport Lisboa e Benfica, na Rua Jardim do Regedor. "Trata-se de um edifício histórico que foi doado pelo clube à Fundação Benfica", pode ler-se em comunicado.

Atualmente, neste espaço na baixa lisboeta funciona uma loja oficial do clube encarnado. Sem que tenham sido divulgados detalhes do projeto já se sabe que a nova unidade hoteleira vai chamar-se 1904 Benfica Hotel, numa alusão à fundação do clube a 28 de fevereiro de 1904.

“O presente projeto de transformação do imóvel em hotel – 1904 Benfica Hotel – vai garantir o reaproveitamento deste espaço simbólico tendo como conceito a História do Sport Lisboa e Benfica e invocará a memória coletiva dos sócios e dos adeptos do Clube relativamente à sua antiga sede”, pode ler-se no comunicado.

"O contrato de arrendamento que liga as duas instituições vai ser, igualmente, um valioso contributo para a requalificação desta área no centro da cidade de Lisboa", acrescenta a nota dos benfiquistas, sem adiantar mais detalhes do negócio, nomeadamente a data de inauguração, que deverá acontecer já no próximo ano.

Refira-se que a FLH Hotels gere diversas unidades hoteleiras em Lisboa e no Porto e tem no horizonte a abertura de um hotel na Ericeira. Depois do Futebol Clube do Porto ter inaugurado um hotel na antiga sede, agora é o Benfica a juntar o nome do clube a um projeto de alojamento.