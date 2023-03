Castelo Branco na palma da mão: aplicação convida a descobrir o melhor da região

Fundado em 1213, Castelo Branco é um dos mais extensos municípios nacionais e a cidade várias vezes considerada uma das com melhor qualidade de vida em Portugal. Com fortes tradições nas artes, na cultura e agora nas atividades ao ar livre, pode ser conhecida na palma da mão, através de uma app, para Android e iOs, gratuita e que pode ser descarregada a partir do site da Câmara Municipal de Castelo Branco. A aplicação desdobra-se em 10 rotas de descoberta.

Rota Ativa Em todo o concelho há condições de excelência para quem procura experiências e atividades ao ar livre. No Parque do Barrocal há passadiços e caminhos desenhados para se adaptarem às singularidades topográficas e geológicas de cada lugar. Procure o túnel do lagarto, a ponte suspensa e o Mirante de S. Martinho. No Geopark Naturtejo há várias experiências, programas e atividades turísticas, e pelo concelho estão desenhadas, na Rede de Percursos Pedestres, quatro percursos. Os amantes do BTT, além de um centro em Sarzedas, podem apreciar vários trilhos. Rota Radical Quem procura adrenalina, em Castelo Branco encontra vários equipamentos e empresas que o vão levar ao limite, em atividades como o Paintball, a escalada ou o tiro com arco. Há ainda uma rampa de Asa Delta, um Aeródromo e ainda um Kartódromo, com pistas de Autocross, Rallycross, circuito de Enduro e ainda uma zona de TT. Há ainda uma frota de Karts para adultos e crianças, para descobrir a sensação de ser piloto por um dia. Os amantes do Skate, Patins em linha e das BMX encontram um parque urbano para aproveitar de forma radical.

Rota Viva No concelho pode aproveitar dois percursos de observação de aves, no Parque do Barrocal, e ainda no Parque Natural do Tejo Internacional. Os registos indicam ser possível avistar mais de 160 espécies de aves no concelho. Para os dias de chuva, nada melhor que uma visita virtual, no Centro de Interpretação Ambiental, onde encontra 14 equipamentos de exploração interativa.

Rota do Lazer Há vários espaços de referência como o Parque Urbano, onde encontra percursos pedonais, ciclovias, skate park, pista de atletismo, piscina-praia e uma lagoa. No Parque das Violetas, além de um parque infantil, há um circuito de manutenção e um circuito de Parkour. Conte ainda com as zonas de lazer do Parque da Cidade, do Centro Cívico – Devesa, do Parque Urbano da Cruz de Montalvão, da Piscina das Freguesias e das praias fluviais de Almaceda e de Sesmo.

Rota do Azeite É um percurso que o leva a conhecer os vários lagares da região e a provar os azeites conseguidos a partir das variedades autóctones da Beira Baixa. Comece no Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar, passe pelo Museu Etnográfico e Cultural do Ninho do Açor, pelo Núcleo Etnográfico da Lousa, e visite a feira “Sabores de Perdição”, bem como a “Feira do Azeite e da Azeitona, em Malpica do Tejo. Há ainda duas rotas pedestres, a Rota dos Lagares e a Rota do Olival, para conhecer todas as fazes da oliveira ao azeite. Rota do Bordado O Bordado de Castelo Branco é um exemplo de originalidade, assumindo-se como uma forma de expressão artística ímpar. Na Quinta da Carapalha há um percurso turístico e pedagógico onde pode observar, no Centro Sericícola, cerca de oitenta mil bichos-da-seda que produzem 30 quilos deste tecido, por ano. No Museu da Seda assista à apresentação “Do Bicho ao Fio, do Fio ao Tecido, e do Tecido ao Produto Final”. Já no Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco, encontra um núcleo museológico com objetos antigos, que coexistem comas mais recentes maquinarias para a tecelagem do fio da seda. No Museu Francisco Tavares Proença Júnior o espólio foca-se na Arqueologia, nas Artes Decorativas e na Arte Sacra.

Rota dos Museus Comece pelo Núcleo Etnográfico da Lousa, onde poderá observar a exposição dedicada ao Ciclo Tecnológico da Produção de Azeite. No Museu da Seda, a implementação da sericicultura está em destaque, e no Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco veja as mais aptas bordadoras e artífices em ação. No Museu Francisco Tavares Proença Júnior assista a concertos, palestras e outras iniciativas culturais, e no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco há sempre uma exposição temporária. Obrigatória, é uma passagem ao Museu Cargaleiro, com parte do acervo da Coleção de Arte da Fundação Manuel Cargaleiro, com destaque para Pintura, Cerâmica, Escultura, Azulejaria e Tapeçaria. Rota dos Murais Assume-se, Castelo Branco, como um museu ao ar livre, tendo algumas das freguesias, como Barbaído, Chão do Vã, Freixial do Campo, e Juncal do Campo, sido escolhidas para albergarem exposições permanentes. Na rota, com mais de 50 pinturas urbanas em muros, edifícios e outros locais, encontra obras de Vhils ou Bordalo II, e ainda de Rosário Belo, Violant, Natacha Gomez, ou João Robalo.

Rota do Património Começando pelo Castelo, edificado pelos Templários, siga pela zona histórica e contemple Portados Quinhentistas, e um vasto património, que inclui o Jardim do Paço Episcopal, o Domus Municipalis, a Igreja de São Miguel, o Cruzeiro de São João, o Paço Episcopal, e ainda a Ermida da Nossa Senhora de Mércoles. Rota Artes e Ofícios Além do Museu da Seda, do Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco e do Mutex – Museu dos Têxteis, há ainda o Museu do Canteiro, o da Viola Beiroa, a Fábrica da Criatividade, o Mercado Municipal, o Centro de Interpretação Casa Rossio, e uma listagem de vários Artesãos e Ofícios que pode visitar, como o Sapateiro, o Calceteiro, o Cesteiro ou a Bordadeira.