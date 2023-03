“Café Expresso” estreia-se em Castelo Branco - esta quinta-feira

O primeiro “Café Expresso”, uma conversa presencial entre João Vieira Pereira, diretor do jornal, e os nossos assinantes, será tirado esta quinta-feira no centro do país.

Neste encontro falaremos sobre os temas que marcam os nossos dias, mas também sobre a história do Expresso nos últimos 50 anos e o estado do jornalismo no país e no mundo.

Confirme já a sua presença (enviando um email para aqui) e garanta o seu lugar nesta conversa que acontecerá dia 09 de março às 15h30, na Universidade Sénior Albicastrense (USALBI), em Castelo Branco.

O que é o Café Expresso?

É parte do Clube Expresso, lançado nos últimos dias, cujas iniciativas apontam todas para uma aproximação do jornal com os seus assinantes. No Clube há novas newsletters, comentários nas notícias, visitas à redação e conversas virtuais sobre temas de atualidade. Mas, porque sabemos que as conversas não chegam se forem apenas virtuais, o Expresso aproveitou as comemorações dos 50 anos para marcar outras conversas, essas presenciais, com os assinantes espalhados pelo país.

Assim, de 15 em 15 dias, uma equipa do Expresso (incluindo a direção e alguns jornalistas) estará a percorrer as capitais de distrito de Portugal Continental, inaugurando a exposição com 50 capas históricas do Expresso, mas juntando-se - sempre que possível - num espaço da cidade para fechar uma edição semanal junto aos seus leitores. Aí, no que chamámos de Café Expresso, estaremos à conversa com os assinantes, não só sobre os temas que vão marcando os dias, mas também sobre o jornalismo e este seu jornal.