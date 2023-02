A beleza da imperfeição inspira novo alojamento no Alentejo: bem-vindos ao Wabi-Sabi

1 / 17 1 / 17 josé manuel ferrão 2 / 17 2 / 17 josé manuel ferrão 3 / 17 3 / 17 josé manuel ferrão 4 / 17 4 / 17 josé manuel ferrão 5 / 17 5 / 17 josé manuel ferrão 6 / 17 6 / 17 josé manuel ferrão 7 / 17 7 / 17 josé manuel ferrão 8 / 17 8 / 17 josé manuel ferrão 9 / 17 9 / 17 josé manuel ferrão 10 / 17 10 / 17 josé manuel ferrão 11 / 17 11 / 17 josé manuel ferrão 12 / 17 12 / 17 josé manuel ferrão 13 / 17 13 / 17 josé manuel ferrão 14 / 17 14 / 17 josé manuel ferrão 15 / 17 15 / 17 josé manuel ferrão 16 / 17 16 / 17 josé manuel ferrão 17 / 17 17 / 17 josé manuel ferrão

Eis a experiência imersiva na Natureza do mais recente alojamento marcado pelo “novo luxo”, em São Miguel de Machede. Inspirado na remota filosofia japonesa - Wabi-Sabi", datada entre os séculos XIII e XV. Todo o projeto turístico, nascido em pleno Alentejo, inspira-se no “Wabi-Sabi”, que ensina a apreciar o que se tem e a valorizar a beleza no que é imperfeito. O nome foi também escolhido para a identidade deste novo alojamento, a dois passos do centro histórico de Évora.

Concretização de um sonho do casal Polina Kartanova e João Costa, proprietários do Salvaterra Country House & Spa, uma unidade de Turismo em Espaço Rural situada em Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, o Wabi-Sabi Alentejo é um elogio à região, mas também a concentração das vivências dos fundadores, adaptada à planura alentejana.

O Wabi-Sabi Alentejo dispõe de um fly camping e duas villas, de onde os terraços oferecem uma vista soberba sobre a plantação de 170 oliveiras milenares transladadas do Alqueva para tão paradisíaco monte alentejano. “Este foi um dos primeiros investimentos da propriedade”, começa por dizer João Costa. A “Casa de baixo”, como lhe chama o proprietário, é constituída por duas suítes, com lareira. Também tem sala de estar e de refeições, e cozinha. A “Casa de cima” é composta por quatro suítes, com lareira e banheira, sala de estar e de refeições, e cozinha. Na época baixa, isto é, entre novembro e abril, as sete suítes (aqui está contemplado o fly camping) estão disponíveis separadamente (a partir de €250) e o pequeno-almoço é servido numa cesta.

Em época alta, as casas (a partir de €600) são arrendadas por completo e o pequeno-almoço é servido na sala de refeições. Durante este período, cada villa tem um mordomo e há um veículo próprio para cada casa. “São os UMM. Estão personalizados e certificados pelo Museu do Caramulo”, e estão incluídos no valor da tarifa. A ideia é implementar o espírito safari no Wabi-Sabi Alentejo, mas há sempre tempo para um piquenique, ou fazer pão com quem sabe e cozer a massa no forno comunitário de São Miguel de Machede, que serve igualmente para assar o cabrito, caso os hóspedes assim o desejem. Além disso, “estão sempre o concierge e outros funcionários em permanência” no Wabi-Sabi Alentejo para ajudar em qualquer questão.

Despojada, orgânica e baseada na simplicidade, “Wabi-Sabi” é, para o proprietário, “uma nova filosofia de decoração” e adianta que “vai ser a grande tendência”. Complementada pelos tons terra e tonalidades neutras, a combinação de objetos e mobiliário é constituída por “peças originais portuguesas e verdadeiras antiguidades europeias certificadas” datadas dos séculos XIV e XV, com “uma patine própria em cada objeto, em cada peça. É a arte feita pelo tempo”. É precisamente na beleza de cada imperfeição que incide o referido pensamento nipónico. Sobre as banheiras, que se destacam na decoração, João Costa conta que pertenceram ao outrora Hospital Termal das Caldas da Rainha. “Foram cortadas e adaptadas a cada espaço.”

Além da enorme piscina biológica enorme, o Wabi-Sabi Alentejo tem, ainda, uma outra, de formato triangular, junto à casa maior. Esta é ladeada de catos e palmeiras-tamareiras inseridos numa paisagem semelhante a um deserto. “Foi tudo escolhido a dedo”, afiança João Costa, proprietário de três centros de produção sustentável e em modo biológico de plantas exóticas. Um dos centros localiza-se em Salvaterra de Magos. No ponto mais alto do Wabi-Sabi Alentejo, com “uma vista de 360 graus para a planura do Alentejo”, está o fly camping. “É uma das coisas mais interessantes que lá temos”, assegura. “Consiste numa peça em fibra de vidro resgatada de um moinho eólico e está disposta na parte mais alta da propriedade. Dá a sensação de que estamos em contacto permanente com a Natureza”, descreve João Costa.

O Wabi-Sabi Alentejo (Caminho Municipal 1173, São Miguel de Machede, Évora. Tel. 912549140) é uma abordagem diferente ao Alentejo e está a receber hóspedes desde o final do verão.

