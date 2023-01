Partir à descoberta de uma cura ecológica na Arrábida

Setúbal é uma região rica em diversidade na paisagem, entre o mar e a serra da Arrábida, protegida pelo Parque Natural, mas também em produtos que ajudam a construir a identidade deste território, com destaque para os peixes, os doces e o Queijo de Azeitão DOP. Da omnipresente casta Castelão aos generosos moscatéis, a região vitivinícola da Península de Setúbal absorve diferentes influências que geram vinhos únicos. No coração da vila de Palmela, numa antiga adega, a Casa Mãe da Rota de Vinhos é o melhor ponto de partida para a descoberta de produtores e percursos que visitam as diversas adegas, como a Filipe Palhoça Vinhos. Depois de saber mais sobre a produção de Queijo de Azeitão DOP na Queijaria Simões, faça uma paragem na Casa das Tortas, em Azeitão, antes de atravessar o Parque Natural da Arrábida em direção ao Cabo Espichel. A pouca distância encante-se com o Villa Epicurea, um pequeno resort que se apresenta como espaço ecológico de cura. Retiros e aulas de ioga, meditação ou massagens são algumas das soluções de relaxamento deste alojamento que aposta numa alimentação saudável, biológica e com produtos sazonais de pequenos agricultores.

Termine esta viagem com vista panorâmica para o oceano. A partir do alto da falésia da praia das Bicas, junto à Aldeia do Meco, mergulhe nos sabores do mar do restaurante Hangar do Peixe, o novo refúgio que consola as saudades do famoso Bar do Peixe, que promete regressar, após o incêndio, já este verão.

