Estes são os melhores destinos em Portugal para visitar já em janeiro

Com o frio a apertar e a chuva a dar tréguas, a natureza ganha novas cores, novos aromas e convida à descoberta. Também devido ao frio, a gastronomia regional aproveita o fumeiro para levar à mesa os melhores produtos e sabores da época. Marque na agenda e siga estas sugestões de destinos que merecem visita no primeiro mês do novo ano, com garantia de lareira e até banhos quentes numa estufa de ananases…

O melhor da natureza em festa no Alto Minho

Juntar arte, tradição, gastronomia e natureza é o propósito da I AM Nature, que durante o mês de janeiro organiza eventos para todos os gostos, nos concelhos de Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Monção, Melgaço, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima. Pelo Sistelo, a proposta é fazer um percurso pelas paisagens e sabores, em Caminha, observação de aves no rio Minho, e em Viana do Castelo, uma aula de iniciação ao surf. Há ainda, em Arcos de Valdevez, nas Lagoas de Bertiandos, uma conversa com João Ferreira, que vai desvendar alguns segredos e partilhar dicas sobre fotografia de Natureza e um divertido passeio de burro na serra de Arga. Pode consultar toda a programação AQUI.

@ruralea

Festa das Fogaceiras em Santa Maria da Feira

Diz-se que esta celebração teve origem num voto ao Mártir S. Sebastião, feito pelo povo da Terra de Santa Maria, numa altura em que a região terá sido assolada por um surto de peste que dizimou parte da população. Para garantir proteção, o povo prometeu, a cada dia 20 de janeiro, uma procissão e a oferta de um pão doce e delgado, habituado a ser confecionado para ocasiões especiais: a fogaça, um pão doce, cujo formato estiliza a torre de menagem do Castelo com os seus quatro coruchéus. Ao longo de todo o mês há workshops, concertos, palestras, exibições de grupos locais e a Festa das Fogaceiras, uma tradição secular com 518 anos de história, marcados pela devoção do povo das Terras de Santa Maria. O ponto alto é a Tradicional Procissão das Fogaceiras pelas ruas do centro histórico, dia 20 de janeiro. Pode provar a Fogaça no restaurante Terra Mãe (Tel. 256083797), bem como outras especialidades regionais.

Chanfana em Vila Nova de Poiares

Reza a lenda que terá sido no Mosteiro de Semide, perto de Miranda do Corvo, que, pela primeira vez, se confecionou este prato tão típico da região. Menos pragmáticos, os historiadores referem que a receita era a conclusão lógica do aproveitamento total das cabras, que, enquanto jovens, seriam úteis para produzir leite, procriar, e manter as terras férteis e limpas. Após velha, a carne era aproveitada para a chanfana, que depois de temperada de véspera em vinha-d’alhos, é assada dentro de caçoilas de barro preto, de preferência em fornos a lenha. De 13 a 23 de janeiro, em Vila Nova de Poiares, realiza-se mais uma edição da Semana da Chanfana, que integra 12 restaurantes do concelho. Pode ainda provar a “Sopa de casamento”, feita com couves cozidas, pão fatiado e molho da chanfana, habitualmente servida nas bodas do casamento. Fora deste evento, é servida regularmente no restaurante O Confrade (Tel. 911 571 100).

Feira do Fumeiro em Montalegre

Entre os dias 19 a 22 de janeiro, Montalegre torna-se a capital do fumeiro em Portugal. Em exposição e, claro, para degustação, três dezenas de produtores apresentam uma enorme variedade de enchidos, feitos como manda a tradição. Das alheiras aos chouriços de abóbora, passando pelo pernil, pelo presunto ou pelo salpicão, ou pela Sangueira, Ceboleira ou Bucheira, há de tudo para apreciar. Não sendo vinculativa a visita nas datas da feira, qualquer dia de janeiro é bom para descobrir as belezas naturais da região, podendo sempre, através da página do Fumeiro de Montalegre, encomendar o enchido que preferir. No restaurante Dom Pedro Pitões (Tel. 276566288) encontra estas variedades de enchidos ao longo do mês de janeiro, sem ter o trabalho de as confecionar.

Banhos quentes nos Açores

Numa propriedade com mais de 200 anos de história, onde em tempos existiu uma plantação de laranja do século XVIII, e que uma praga destruiu, hoje há uma exuberante plantação de ananases, cenário perfeito para colocar em pratica o slogan: “Simplicidade é o novo luxo”. Quem o afirma é Joana Damião Melo, a responsável pelo Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel (Tel. 937025554), em Ponta Delgada, São Miguel, Açores, que além de um hotel com 33 quartos e suítes, criou, no meio da estufa de ananases, um jacuzzi onde, além de simplesmente relaxar, pode fazer terapias, como flutuações e massagens. Uma aromática sensação única, que pode complementar com a gastronomia local, servida no Mirante Rooftop Bar, com brunch ao sábado. Se quiser conhecer a cidade e a gastronomia, no restaurante A Tasca encontra “Favas com molho de unha”.

