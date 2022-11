Óscares de Turismo 2022: Portugal conquista 12 prémios, incluindo Melhor Destino de Cidade e Melhor Destino Insular

Atribuídos desde 1993, os World Travel Awards são considerados os “Óscares” do turismo mundial. Depois de se ter destacado na gala europeia de outubro, com 30 prémios, na grande final mundial de 2022, que decorreu na noite desta sexta-feira, em Omã, Portugal recebeu 12 distinções. Desta forma, o turismo nacional manteve o total de prémios obtidos em 2021, num total de 276 categorias.

Entre os vencedores nacionais dos World Travel Awards destaca-se a TAP, ao conquistar dois prémios: Melhor Companhia Aérea para África e Melhor Companhia Aérea para a América do Sul. Relativamente às cobiçadas “estatuetas” que elegem os melhores destinos de turismo, o Porto ganhou o prémio de Melhor Destino de Cidade. A Câmara do Porto, refere que, com esta distinção, cidade obtém “o mais alto reconhecimento global em viagens e turismo, uma distinção ímpar na indústria”. Também em destaque está a Madeira, considerada o Melhor Destino Insular do Mundo, prémio que conquista pela oitava vez consecutiva. Numa primeira reação, o secretário regional de Turismo de Cultura madeirense, Eduardo Jesus, afirma que o galardão “reforça o posicionamento internacional da região”. Lisboa, que tinha vencido três categorias a nível europeu, foi vencedora na categoria mundial de Melhor Destino Metropolitano à Beira-mar.

Nesta edição dos World Travel Awards, os Passadiços do Paiva, foram eleitos a Melhor Atração de Turismo de Aventura e o prémio de Turismo Responsável foi atribuído ao projeto Dark Sky Alqueva. Já a Parques de Sintra – Monte da Lua venceu, pelo 10º ano consecutivo, na categoria de Melhor Empresa do Mundo em Conservação.

pedro sampayo ribeiro

Hotelaria em destaque

Na gala que decorreu em Mascate, no Sultanato de Omã, a hotelaria portuguesa ganhou diversos prémios mundiais. A empresa Amazing Evolution, com um portefólio de mais de uma dezena de unidades de alojamento em Portugal, conquistou a distinção de Melhor Operador de Boutique Hotel. Em Lisboa, o hotel Pestana Palace venceu na categoria de Melhor Hotel de Luxo para Negócios, e o Olissippo Lapa Palace, foi eleito o Melhor Hotel Clássico de 2022. Nesta edição dos World Travel Awards, a região do Algarve teve apenas um vencedor: o Dunas Douradas Beach Club foi considerado o Melhor Golf & Villa Resort do mundo.

Os World Travel Awards são uma iniciativa global que reconhece e premeia a excelência em viagens e turismo com base na votação de profissionais da indústria de viagens, comunicação social e consumidores de todo o mundo.