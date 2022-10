Óscares de turismo: Portugal conquista 30 prémios incluindo o de Melhor Destino na edição europeia dos World Travel Awards

Portugal brilhou em… Espanha, na gala europeia dos World Travel Awards 2022, conhecidos como os “Óscares” do sector do Turismo. A cerimónia da 29.ª edição europeia destes conceituados prémios internacionais decorreu na noite de sábado na ilha espanhola de Maiorca e que antecede a grande final mundial em novembro. Portugal conquistou 30 prémios, incluindo o de Melhor Destino na Europa.

Lisboa arrecadou quatro prémios: Melhor Destino Metropolitano à beira-mar, Melhor Destino City Break e Melhor Destino de Cruzeiros, a que se acrescenta o Porto de Lisboa foi o premiado com o galardão de Melhor Porto de Cruzeiros da Europa. Mas, na capital, há também hotéis vencedores como o 1908 Lisboa Hotel (Melhor Hotel Design) e o Valverde Hotel (Melhor Boutique Hotel de Luxo). O Porto destacou-se como Melhor Destino de Cidade e o Algarve foi eleito o Melhor Destino de Praia. Na região há ainda a referir diversos hotéis e resorts premiados. Nesta edição europeia dos World Travel Awards 2022, os Açores foram considerados o Melhor Destino de Turismo de Aventura e os Passadiços do Paiva, a Melhor Atração Turística e Melhor Atração de Turismo de Aventura. O prémio de Turismo Responsável foi atribuído ao projeto Dark Sky Alqueva.

Referências ainda, na extensa lista de premiados, para a TAP, que conquistou dois prémios, e para empresa Amazing Evolution, com um portefólio de mais de uma dezena de unidades de alojamento em Portugal, que ganhou os prémios de Melhor Companhia de Gestão Hoteleira e Melhor Operador de Boutique Hotel.

Os World Travel Awards são considerados os “Óscares” do turismo e resultam de uma votação online, na qual participaram o público em geral e milhares profissionais de turismo e viagens à escala global.Pode consultar AQUI a lista total de vencedores da edição europeia dos World Travel Awards 2022, incluindo os premiados a nível nacional. A gala de atribuição dos “Óscares” mundiais de turismo está agendada para 11 de novembro, em Omã. Recorde-se que, em 2021, Portugal já tinha conquistado mais de duas dezenas prémios na edição europeia dos World Travel Awards.

