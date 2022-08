No alto da serra de Monchique há comida de rua, música e vista até ao mar

É na Fóia, o ponto mais alto da serra de Monchique, que a esplanada food truck Alecrim é a eleita, para passar momentos inesquecíveis. Trata-se de um bar de comes e bebes, que, desde agosto de 2019, serve de alento ao estômago, já que a visão é acalentada pela paisagem. Daqui, avista-se um imenso Algarve, do serrano às praias, passado pelo barrocal, um autêntico miradouro com uma panorâmica de 180 graus.

Marie-Anne Ferran, francesa de berço, mas de coração algarvio, prepara tudo com a paixão que se exige, a quem gosta de bem-receber. Pãezinhos recheados, hambúrgueres, tostas e alternativas vegetarianas e sem glúten são algumas das ofertas que constam na carta. O programa difere aos domingos à tarde, dia dedicado a eventos gastronómicos acompanhados por boas sonoridades, que vão do DJ ao jazz.

Em alternativa, é de solicitar o “Piquenique na Serra”, programa que carece de marcação (tel. 965874807), para combinar o local, onde encontra as cestas em verga, tipicamente algarvias, só com produtos regionais. O acesso à Fóia é feito de carro. O estacionamento fica a dois passos do local, onde está a food truck e a esplanada.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Alentejo, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 1 de julho 2022.

