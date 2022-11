Conheça o mítico hotel que é balneário de ilustres da monarquia, cultura e política europeia

Um quilómetro quadrado, a área da Ilha de Toxa, em Pontevedra, Galiza, é quanto basta para receber o suprasumo do luxo e sofisticação em forma de um lendário hotel, que continua ainda hoje a receber nas suas instalações a mais fina flor da sociedade espanhola e europeia.

Os seus 199 sofisticados e espaçosos quartos - incluindo três suítes presidenciais e uma suíte real -, o balneário (único cinco estrelas na Galiza) e clube termal, o restaurante com vista panorâmica onde são servidos peixe e marisco sempre frescos e o campo de golfe, um dos mais bonitos da Europa, fazem deste alojamento, um local especial.

Tudo começou em 1903, quando o marquês de Riestra teve a ideia de aproveitar as águas medicinais descobertas em 1841 em O Grove, Ilha de Toxa, para construir um hotel balneário e uma fábrica de sais e sabões. As águas com propriedades medicinais, com temperatura a variar entre os 35ºC e os 60ºC, são sobretudo ricas em sódio, ferro, cálcio e magnésio, o que as torna ideais para tratar problemas dermatológicos, reumatológicos, musculares e respiratórios. Muitos são os que procuram ainda hoje o localpara realizar tratamentos direccionados para estas patologias.

Reza a lenda que um burro esteve na origem desta revolucionaria descoberta. Doente, o animal foi enviado pelo seu dono para a ilha, de forma a evitar o contágio a outros animais. Porém, quando o tornou a visitar, o dono encontrou o burro mais saudável e forte que nunca, completamente curado, “milagre” esse que foi atribuído às águas medicinais que bebeu enquanto ali se encontrava.

A ideia do hotel balneário concretiza-se em 1907 quando a obra do arquitecto Vásquez-Gulias, abre portas, numa localização soberba com vista para o mar. No início o acesso era feito somente por mar, mas pouco depois foi construída uma ponte que passou a ligar Toxa ao restante país. Turistas começaram a chegar de toda a Europa e o moderno design do balneário foi imitado em hotéis de outros países, como França e a Alemanha.

Os primeiros hóspedes deste então novo hotel – o primeiro resort de Espanha e um dos primeiros da Europa – foram monarcas e aristocratas espanhóis e europeus que procuravam cura para as maleitas, mas também o descanso na paradísica estância balnear.

Ao longo dos anos o edifício foi sofrendo remodelações e obras de ampliação e, cada vez mais, a visita de ilustres personalidades de todas as áreas. Gabriel García Márquez, Aristóteles Onassis, a família Rockefeller, Júlio Iglésias, Pedro Almodóvar, Henry Kissinger e Mariano Rajoy – ainda hoje um habituée do local -, foram algumas das personalidades que aqui pernoitaram. Em 1989 o hotel serviu inclusivamente de palco a uma reunião anual do famoso Clube de Bilderberg.

O antigo presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, casou na ilha, na Capilla de las Conchas (Capela das Conchas), que recebe este nome pelo facto de o seu exterior ser totalmente revestido com conchas de vieiras. A capela fica a cerca de 100 metros do hotel, em linha reta e uma passadeira vermelha une os dois locais, aquando dos casamentos que ali se realizam.

mon osaka

Uma vez hospedado (a partir de €150) no Eurostars Gran Hotel La Toja (Rúa da Condesa 2, Isla De La Toja. Tel. +34986730026), tem acesso ao Club Termal, com fitness centre, jacuzzi marinho aromático, banho turco, sauna finlandesa, fonte de gelo, duche cromaterapêutico bitérmico, e tratamentos modernos baseados em técnicas de hidrotalasso e balneoterapia, entre outros serviços e tratamentos. Conte também com cabeleireiro, salão de beleza e piscina exterior com vista deslumbrante.

Dois restaurantes, o Restaurante Ensenada e o Restaurante Terraza Vista Mar apostam na gastronomia galega e nos melhores e mais frescos produtos para a preparação de pratos locais, em especial peixe e marisco.

O campo de golfe, com nove buracos, contornado pela Ría de Arousa, é considerado um dos mais belos da Europa.

A não perder o passeio de barco (€16) aos viveiros de mexilhão, com a duração de cerca de uma hora e direito a tabuleiros de mexilhão, vinho alvarinho, refrigerantes e águas. Uma experiência a não esquecer!

O Eurostars Gran Hotel La Toja, só funciona entre o fim de semana de Páscoa e a primeira metade do mês de outubro.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!