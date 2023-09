Ed Sheeran cancela concerto em Las Vegas minutos antes de subir ao palco

Ed Sheeran cancelou um concerto no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), minutos antes de subir ao palco.

A decisão foi bastante criticada pelos fãs, que já se encontravam a fazer fila junto ao estádio quando Sheeran anunciou o cancelamento do concerto, nas redes sociais.

Por seu turno, o músico justificou a sua decisão com a existência de “problemas técnicos”. “É impossível fazer o espetáculo”, escreveu. “Peço muita desculpa. Sei que viajaram para ver isto, e gostava de poder reverter a decisão”.

Mais tarde, Sheeran afirmou que se tratou de uma questão de segurança: parte do chão do recinto cedeu, levando duas torres a afundarem-se alguns centímetros no solo. “Não vou arriscar a segurança dos meus fãs por nada”, garantiu.

No local, Sheeran ainda deu alguns autógrafos aos fãs que tinham conseguido entrar no estádio. O concerto terá agora lugar no dia 28 de outubro, com os bilhetes a serem válidos para essa mesma data.