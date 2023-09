Carminho cantou com Caetano Veloso no Coliseu de Lisboa: veja os vídeos

Carminho participou nos concertos que Caetano Veloso deu no Coliseu de Lisboa, este sábado e domingo. Na terça-feira, 12 de setembro, o músico brasileiro subirá pela terceira vez ao palco desta sala, rumando depois ao Coliseu do Porto, para concertos na quinta e na sexta-feira.

No primeiro de três espetáculos no Coliseu dos Recreios, Carminho juntou-se a Caetano Veloso para cantar ‘Você-Você’, dueto incluído no álbum do veterano, “Meu Coco”. No segundo, a fadista repetiu este dueto e deu também voz a ‘Os Argonautas’, canção de 1969 de Caetano Veloso.

Nas suas redes sociais, Caetano Veloso partilhou um vídeo da estreia ao vivo de ‘Você-Você’: “Ontem tive a honra de receber no palco do Coliseu dos Recreios a cantora portuguesa Carminho para apresentarmos, pela primeira vez ao vivo, ‘Você-Você’, música de ‘Meu Coco’ que nasceu por causa dela.”



“Como comento no vídeo de nossa conversa, recém subido no YouTube, a letra surgiu a partir das gravações que Carminho fez em ‘Carminho Canta Jobim’ evitando a palavra 'você', pouco comum para os portugueses. A partir de nossas trocas, entendi seu ponto de vista ao mesmo tempo em que pude enriquecer minha argumentação. A canção é um passo a mais no meio de nossos papos sobre o Português Brasileiro e o de Portugal.”

Veja aqui a participação de Carminho nos concertos de Caetano Veloso em Lisboa.