Caetano Veloso em Portugal para cinco concertos: o alinhamento provável e a playlist certa para adoçar os ouvidos

Caetano Veloso regressa a Portugal para cinco concertos nos próximos dias: este sábado e domingo apresenta-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, repetindo a dose na próxima terça-feira, dia 12, subindo depois até ao Coliseu do Porto, onde atua nos dias 14 e 15. Completamente esgotados, todos os espetáculos, integrados na digressão de “Meu Coco”, álbum que o músico brasileiro editou em 2021, terão início às 21h30.

Presença constante em palcos nacionais, Caetano Veloso poderá estar a preparar-se para abandonar os palcos internacionais: em junho, numa entrevista ao jornal uruguaio “El Observador”, disse que a atual digressão poderá ser a última que faz “voando pelo mundo”, acrescentando, de seguida que quer “voltar a viver na Bahia e cantar lá toda a semana – e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir”.

Do alinhamento provável para os concertos em Portugal, fazem parte não só algumas canções de “Meu Coco” – disco que inclui um dueto, ‘Você-Você’, com a fadista Carminho – mas também alguns dos clássicos que marcam o seu longo percurso musical, casos de ‘O Leãozinho’, ‘Menino do Rio’ ou ‘Sampa’. Consulte a lista de canções que o músico apresentou recentemente num concerto em São Paulo, no Brasil.