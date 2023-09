Ashton Kutcher e Mila Kunis defendem Danny Masterson, condenado a 30 anos de prisão: “Ele é um modelo a seguir”

Ashton Kutcher e Mila Kunis defenderam Danny Masterson, seu antigo colega na série “That '70s Show” ("Que Loucura de Família"), após este ter sido condenado a uma pena de pelo menos 30 anos de prisão pela violação de duas mulheres no início dos anos 00.

O casal faz parte de um grupo de 50 pessoas que escreveu cartas à juíza encarregue do caso de Danny Masterson, Charlaine Olmedo. Na sua missiva, Kutcher conta uma história de como Masterson defendeu uma mulher do seu próprio namorado: “Ele não tinha que se envolver, mas escolheu fazê-lo porque a forma como aquele homem se estava a comportar não era correta”, pode ler-se.

“Ele sempre tratou as pessoas com decência, igualdade e generosidade. Ainda que tenha sido dado como culpado, espero que o meu testemunho do seu caráter seja tomado em consideração na altura da sentença". Já Mila Kunis escreveu que Danny Masterson “demonstrou, de forma consistente, um profundo sentido de responsabilidade e preocupação em relação aos que o rodeiam”. “O seu apoio e compreensão fazem dele uma fonte de orientação e conforto para todos nós. A sua dedicação em viver uma vida sem drogas, e a preocupação que demonstra para com os outros, fazem dele um modelo a seguir”.

Assim que as cartas foram tornadas públicas, o casal foi alvo de inúmeras críticas, sendo forçado a defender-se. Num vídeo publicado nas redes sociais, Kutcher e Kunis afirmam que o objetivo não era o de menosprezar as vítimas ou desacreditar a sentença, e sim descrever a sua própria relação com o ator, após terem sido a isso instados pela família deste.