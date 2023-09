“Não consigo olhar, é demasiado triste”: Brian May reage ao leilão dos objetos pessoais de Freddie Mercury

Brian May comentou, nas redes sociais, o leilão de vários objetos pessoais de Freddie Mercury, que atingiu os 14,3 milhões de euros de receitas só na primeira noite.

O guitarrista dos Queen, que se manteve afastado do leilão empreendido por Mary Austin, antiga companheira e principal herdeira do vocalista da banda, escrevendo que “é demasiado triste” ver estes objetos a trocar de mãos.



“Os itens mais pessoais do Freddie, os manuscritos que fizeram parte de algo que partilhámos durante tantos anos, irão ser vendidos a quem fizer a licitação mais alta e irão ficar dispersos para sempre. Não consigo olhar, é demasiado triste”, continuou. “Para nós, os seus amigos mais próximos, a sua família, é demasiado triste”.

Entre os itens vendidos, para além de uma das primeiras letras de ‘Bohemian Rhapsody’, contam-se um kimono de Freddie, um anel que lhe foi oferecido por Elton John e, até, a porta da casa onde morou até ao dia da sua morte.