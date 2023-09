40 anos depois, “Stop Making Sense” ainda faz sentido: o filme-concerto dos Talking Heads volta por uma noite

Na próxima segunda-feira, em Toronto, Canadá, deverá ter lugar um discreto, mas ainda assim histórico encontro: Chris Frantz, Tina Weymouth, Jerry Harrison e David Byrne vão sentar-se num palco para responderem a perguntas do realizador Spike Lee e, eventualmente, a algumas lançadas pelo público do Toronto International Film Festival. A última vez que os quatro membros dos Talking Heads partilharam o mesmo espaço foi aquando da entrada do grupo no Rock and Roll Hall of Fame, em 2002. Desta vez, o reencontro servirá para assinalar o regresso aos grandes ecrãs do filme-concerto “Stop Making Sense” que os Talking Heads protagonizaram em 1984. Na próxima terça-feira, dia 12 de setembro, “Stop Making Sense” será igualmente exibido em sessão única na sala IMAX do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, às 18h.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.