Priscilla Presley garante que não teve sexo com Elvis Presley quando o conheceu aos 14 anos

Priscilla Presley garante que não manteve relações sexuais com Elvis Presley quando os dois se conheceram, na Alemanha, durante a sua adolescência: o “Rei do Rock” tinha 24 anos e a sua futura esposa tinha 14 anos quando os seus caminhos se cruzaram, em 1959. Sete anos depois, em 1967, quando Priscilla completou 21 anos, os dois casaram-se.

“Foi muito difícil para os meus pais perceberem por que razão o Elvis estava tão interessado em mim. E eu acredito verdadeiramente que a razão era eu ser uma boa ouvinte”, disse a ex-mulher do músico falecido em 1977, quatro anos depois de se divorciarem, numa conferência de imprensa do Festival Internacional de Cinema de Veneza a propósito do filme biográfico “Priscilla”.

“Eu era a pessoa que o ouvia e confortava. Essa era, realmente, a nossa conexão”, continuou Priscilla, “apesar de eu ter 14 anos, era mais adulta do que a minha idade. Essa era a atração. As pessoas pensam ‘Oh, era sexo’. Não, não era. Nunca tive sexo com ele. Ele era muito amável, muito amoroso, mas também respeitava o facto de eu só ter 14 anos. Estávamos mais alinhados em termos de pensamento e essa era a nossa relação”.

“Priscilla”, o filme, realizado por Sofia Coppola, é inspirado na biografia “Elvis e Eu”, publicada em 1985, e tem como protagonistas a atriz Cailee Spaeny, que participou na série “Mare of Easttown” e nos filmes “Vice” e “Batalha do Pacífico: A Revolta”, e o ator Jacob Elordi, conhecido pela série “Euphoria” e o filme “A Banca dos Beijos”.