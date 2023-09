Kylie Jenner e Timothée Chalamet ‘oficializam’ relação

Kylie Jenner e Timothée Chalamet oficializaram a sua relação. O casal foi visto a trocar alguns beijos e carícias durante um concerto de Beyoncé, em Los Angeles.

Kylie, que deu por terminada a sua relação com Travis Scott no início deste ano, terá começado a namorar com o ator em abril. No mês passado, foi noticiado que os dois teriam terminado com o seu romance, algo que se sabe agora ser falso.

Veja o vídeo: