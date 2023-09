Pearl Jam tocam 'Brain Damage', dos Pink Floyd, no seu primeiro concerto de 2023

Os Pearl Jam atuaram no passado sábado em St. Paul, no estado norte-americano do Minnesota. Este foi o primeiro concerto da banda em 2023, e o primeiro de uma pequena digressão pelos Estados Unidos.

Para além dos seus próprios temas, os Pearl Jam juntaram várias versões ao alinhamento do espetáculo, entre elas uma de 'Brain Damage', dos Pink Floyd. Foi a primeira vez desde 2010 que o grupo interpretou esta canção ao vivo.

Veja o vídeo: