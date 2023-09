Após “ameaça iminente de evacuação”, músicos do STOP lançam petição para que Câmara do Porto altere a sua posição

Os músicos do centro comercial Stop lançaram uma petição pública, na qual apelam à Câmara do Porto para reavaliar a sua posição e reconhecer "o valor inestimável" daquele espaço. “Apelamos à Câmara Municipal do Porto para reavaliar a sua posição, considerar as suas ações e que reconheça valor inestimável dos músicos e do centro comercial Stop para a cultura da cidade”, lê-se na petição pública, criada no sábado.

Na petição, os músicos pedem ainda “transparência e imparcialidade sobre o processo urbanístico” que tramita na autarquia para garantir que o mesmo é “guiado por princípios de integridade, equidade e justiça”. “Não podemos ignorar as ameaças sobre o seu encerramento, nem as preocupações de que o processo urbanístico relacionado com essa ameaça de evacuação carece de maior transparência e parece estar viciado por interesses alheios à preservação da cultura e da herança musical”, referem.

Na petição, os músicos expressam ainda a sua “profunda preocupação” com a “ameaça iminente de evacuação” do centro comercial. “O Porto merece um futuro onde a cultura e a transparência possam florescer em conjunto, onde o património musical é protegido e onde a voz dos cidadãos e os seus espaços de cidadania sejam respeitados”, acrescentam.