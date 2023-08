Músicos regressam ao centro comercial STOP, no Porto, mas a reabertura definitiva depende da Proteção Civil

Músicos e lojistas regressam esta sexta-feira ao centro comercial Stop, depois de a 18 de julho a Polícia Municipal do Porto ter selado mais de uma centena de lojas, estúdios e salas de ensaio por falta de licenças. Depois do encerramento que deixou quase 500 artistas e lojistas sem ter "para onde ir", o entendimento entre músicos e a Câmara do Porto consumou-se na quarta-feira, com as duas associações a aceitarem as condições da autarquia para reabrir o Stop. Os músicos e lojistas regressam hoje ao centro comercial, que passa a ter em permanência um carro de bombeiros com cinco operacionais. Para poderem frequentar o espaço em segurança, a maioria dos utilizadores receberá uma formação de quatro horas dada pelos bombeiros. A reabertura do Stop mantém, no entanto, um caráter temporário até à autarquia perceber se o diagnóstico da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) determinar se o espaço pode funcionar como está, admitiu o presidente da câmara em declarações aos jornalistas. As medidas propostas pelo município já tinham, entretanto, reunido a anuência da administração do condomínio, que assinou o termo de compromisso e responsabilidade a 24 de julho, dia em que músicos e lojistas reivindicaram, em frente à câmara, o regresso ao espaço.

Aos artistas juntaram-se centenas de pessoas que desfilaram pelas ruas do Porto até ao centro comercial, sob o mote "o Stop é nosso e há de ser", reclamando a importância daquele polo cultural na cidade. A proposta de reabertura do centro comercial foi inicialmente recebida com cautela pelas duas associações de músicos, tendo a Alma Stop, dias depois, apresentado uma contraproposta, documento que motivou a demissão do presidente da Associação Cultural de Músicos do Stop, Rui Guerra. Como alternativa ao centro comercial, a câmara apresentou como soluções a escola Pires de Lima ou os últimos pisos do Silo Auto. A possibilidade de os músicos se mudarem "definitiva ou temporariamente" para a escola Pires de Lima mantém-se em cima da mesa, garantiu o presidente da câmara.