Morreu Steve Harwell, vocalista dos Smash Mouth

Segundo o representante da banda, Steve Harwell morreu em sua casa, na cidade de Boise, no estado norte-americano do Idaho. A causa da morte não foi reveladas, mas o músico estava internado devido a doença hepática.

Morreu Steve Harwell, vocalista dos norte-americanos The Smash Mouth. A notícia foi dada esta segunda-feira, pouco depois de o agente do músico ter anunciado a gravidade da sua doença .

Nascido em Santa Clara, na Califórnia, em 1967, Steve Harwell fundou os Smash Mouth em 1994. O primeiro êxito chegou com o álbum de estreia, “Fush Yu Mang”, em 1997, que trouxe o single ‘Walkin’ on the Sun'.

No disco que se seguiu, “Astro Lounge”, de 1999, encontrava-se outro grande êxito do grupo, ‘All Star’, que em 2001 integrou a banda-sonora do filme “Shrek”, acompanhado pela versão da banda para ‘I’m a Believer', dos Monkees.

Segundo o site Stereogum, os Smash Mouth atuavam com frequência com chamado “circuito da nostalgia”. Em 2016, Steve Harwell desmaiou em palco, e em 2021 deixou a banda, depois de um concerto “caótico”. Na altura, a situação foi justificada com problemas de saúde mental e abuso de substâncias. O cantor sofria, também, de uma cardiomiopatia.