Bia Ferreira: “Se você disser ‘Eu te amo muito, mas acho que todo o gay tem de ir para um paredão ser fuzilado’, então você não me ama”

Rita Carmo

“Para mim, é muito triste saber que viajo o mundo a pregar uma revolução através do afeto e ter na minha família pessoas que não consigo atingir com aquilo que faço”. A artista brasileira Bia Ferreira reflete, no Posto Emissor, sobre a forma como o discurso anti-LGBTQIA+, que atribui à religião e a Jair Bolsonaro, afeta a relação que tem com a família