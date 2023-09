The Hives em entrevista: “Bandas rock, toquem o mais possível! Nós tocámos na escola, num ‘shopping’ abandonado... É assim que se começa”

Ebru Yildiz

Quando já quase não acreditávamos, os suecos The Hives voltaram com um álbum fresco e regressam a Portugal para pregar o bom velho ‘garage rock’ e “comer marisco”. Entrevista com o vocalista Pelle Almqvist, um agitador rock and roll que acredita piamente que as notícias da morte do género que abraçou há 30 anos são consideravelmente exageradas. E que aproveita para revelar à BLITZ que os Hives regressam em breve a Portugal para outro concerto