A colaboração entre Florence Welch, a mulher que dá cara e voz ao projeto Florence and the Machine, e a jovem Ethel Cain foi uma das surpresas do segundo dia do MEO Kalorama, que esta sexta-feira se desenrolou no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

À tarde, a artista inglesa surgiu de surpresa no palco San Miguel, juntando-se a Ethel Cain - que tem feito a primeira parte de alguns concertos de Florence and the Machine nos Estados Unidos - para cantar ‘Thoroughfare’, do primeiro álbum da norte-americana, “Preacher's Daughter”.

À noite, Florence Welch convidou Ethel Cain para consigo cantar ‘Morning Elvis’, canção incluída no mais recente álbum de Florence and the Machine, “Dance Fever”. Veja aqui os vídeos das duas colaborações: