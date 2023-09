A ‘porrada’ de Aphex Twin no festival MEO Kalorama: como uma máquina avariada que ganhou vida própria

Ao fim da segunda noite, o solo do palco principal do festival MEO Kalorama tem a mesma centelha vintage de um Sudoeste 1997 Colheita Selecionada (já explicamos melhor), mas depois do amor e da compaixão de Florence Welch, um pouco de guerrilha só pode ser, sejamos marotos, saudável. Aí está, com um quarto de hora de atraso, o espetáculo de luz e som de Aphex Twin, há mais de 30 anos a dar cabo dos parâmetros segundo os quais nos habituámos a regulamentar o techno, a ‘dance music’ cerebral (ou inteligente), a eletrónica experimental e mais qualquer coisinha. Preparados para a porrada?