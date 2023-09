“O amor está aí”: Florence Welch partilha fotos da sua aparição surpresa na tarde do festival MEO Kalorama

Num concerto vivido pela emoção pela artista, Ethel Cain, e pelos fãs que pela primeira vez a puderam ver em Portugal, Florence Welch foi a surpresa. Horas antes de subir ao palco principal do MEO Kalorama, a artista inglesa juntou-se à jovem norte-americana num dos palcos secundários do festival, cantando com ela ‘Thoroughfare’.

O momento foi registado por Florence Welch nas suas redes sociais, com três fotos do dueto em Lisboa e um excerto daquela canção de Ethel Cain: "Love’s out there/And I can’t leave it be".