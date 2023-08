MEO Kalorama: a previsão do estado do tempo para todos os dias do festival

Maioritariamente soalheiro, mas com vento: é esta a previsão ‘sumária’ do estado do tempo para o festival MEO Kalorama, que decorre de quinta a sábado no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Blur, Florence and the Machine e Arcade Fire são os cabeças de cartaz da segunda edição do festival produzido pela empresa ibérica Last Tour, que contará com quatro palcos.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá ser uma constante. Na quinta-feira, com maior intensidade durante os períodos da tarde e noite; nos restantes dois dias, sobretudo à tarde. É considerado moderado e as previsões dão conta de que deverá ser menos intenso do que o verificado desde o início da semana - recorde-se que na segunda-feira uma ventania fez tombar uma estrutura cénica do palco principal do festival, que se encontrava em montagem.

As temperaturas serão mais elevadas na quinta, descendo progressivamente até sábado, dia em que existe alguma possibilidade de precipitação. De resto, o IPMA prevê aguaceiros em Lisboa de domingo a quarta-feira da próxima semana, isto é, logo após o término do festival.