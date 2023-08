A história dos Birthday Party, de Nick Cave, conta-se num documentário: veja o trailer

Foi divulgado o trailer para “Mutiny In Heaven”, documentário sobre os Birthday Party, a banda de Nick Cave antes de formar os Bad Seeds.

O filme tem realização de Ian White e conta com declarações de Cave (voz) e dos seus antigos colegas Mick Harvey (guitarra, teclados), Rowland S. Howard (guitarra, voz) e Phill Calvert (bateria). A banda completa-se com o baixista Tracy Pew, que morreu em 1986.

Evoluindo a partir dos The Boys Next Door (que lançaram um disco, “Door, Door”, em 1979), que se formaram em Melbourne, na Austrália, país de origem de Nick Cave, os Birthday Party resultam da relocalização do grupo para Londres, em Inglaterra, em 1980. Três discos foram lançados em três anos: “The Birthday Party” (1980), “Prayers on Fire” (1981) e “Junkyard” (1982). O grupo encerrou atividades em 1983, ano em que Nick Cave se reapresentaria como Nick Cave and the Bad Seeds, mantendo a seu lado Mick Harvey, mas também Barry Adamson e Blixa Bargeld, que já haviam colaborado pontualmente com os Birthday Party.

“Mutiny In Heaven” será exibido em alguns cinemas nos meses de setembro e outubro, antes de ser disponibilizado para streaming, mais perto do final do ano. Veja o vídeo: