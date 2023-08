Ornatos Violeta em entrevista: “Acabar ou continuar? É a mãe do Elísio que nos tira a dúvida: enquanto tocarmos juntos, ele continua vivo”

Daniela Gil / Restart

“O Monstro precisa de amigos e nós precisamos de vocês”: eis a mensagem que a mãe de Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta falecido há três meses, bordou num cachecol que ofereceu a Manel Cruz, Peixe, Nuno Prata e Kinörm. As dúvidas sobre a continuidade do grupo foram muitas, mas para a banda volta a ser ‘Tempo de Nascer’, título da música preferida do eterno companheiro. “Através de nós, vão continuar a ouvir o Elísio”, garantem em entrevista à BLITZ