“Onde quer que esteja o Elísio, espero que ele possa ouvir”: no festival de Vilar de Mouros, os Ornatos Violeta tiveram “o coração nas mãos”

Daniela Gil/Restart

“Os pais do Elísio [Donas] disseram-nos que queriam continuar a ouvir-nos”, contaram os Ornatos Violeta à BLITZ antes da catártica atuação da banda no festival CA Vilar de Mouros, a primeira desde a morte do teclista. Durante o concerto, que encerrou uma noite que contou ainda com Peaches, Guano Apes e James, Manel Cruz fez um emocionado discurso dedicado ao amigo. “É uma oportunidade, como nenhuma outra, de o celebrar e de o ter aqui presente. Viva o Elísio”