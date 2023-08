O vídeo 360º do ‘set’ completo de Aphex Twin no festival Field Day, em Londres: sexta-feira estará em Lisboa, no MEO Kalorama

Foi divulgado um vídeo, filmado a 360º, do set de Aphex Twin no festival Field Day, em Londres, no passado dia 19.

Os elementos visuais utilizados pelo músico galês no seu espetáculo sobrepunham o seu próprio rosto em imagens de figuras como Charlie XCX, Dua Lipa ou Stormzy, semelhante ao que já tinha feito no Primavera Sound, no Porto, em 2017.

Recorde-se que Aphex Twin regressa a Portugal esta sexta-feira, para uma atuação no MEO Kalorama. Veja o vídeo: