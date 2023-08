"Tenho saudades tuas, Charlie": Keith Richards e Rolling Stones recordam o baterista Charlie Watts com mensagens emotivas

Os Rolling Stones homenagearam o baterista Charlie Watts, no segundo aniversário da morte deste.

Na conta oficial dos Rolling Stones no Instagram, o grupo partilhou uma fotografia de Watts na sua juventude, com uma citação sua: “quis tocar bateria porque me apaixonei pelo luxo e pelas luzes, mas não queria ser bajulado: só queria tocar”.

Também o guitarrista Keith Richards homenageou o falecido colega, em nome próprio. “Ele era a minha cama. Podia deitar-me nela e saber não só que ia dormir bem, mas que ia acordar e continuar a rockar”, escreveu. “Tenho saudades tuas, Charlie”

Veja aqui as homenagens: