Rolling Stones terão anunciado novo álbum através de um jornal local, diz o “NME”: as pistas estão numa publicidade de reparação de vidros

Os Rolling Stones terão anunciado o lançamento de um novo álbum, através de um anúncio colocado num jornal local, escreve o “NME”.

O “Hackney Gazette”, de Hackney (Londres), publicou o anúncio de uma empresa denominada “Hackney Diamonds”, que diz especializar-se na reparação de vidro.

Porém, o anúncio está carregado de pistas referentes aos Rolling Stones: o famoso logótipo da banda, a boca com a língua de fora, forma a pinta do “i” em “Diamonds”, e o restante anúncio menciona canções como ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, ‘Gimme Shelter’ e ‘Shattered’.

O tipo de letra é, também, o mesmo que foi usado pelos Stones em 1978, no álbum “Some Girls”, e a “Hackney Diamonds” diz ter sido fundada em 1962, ano de formação da banda.

O último álbum de originais dos Rolling Stones, “A Bigger Bang”, foi lançado em 2005.